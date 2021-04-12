«Человека-паука» пытались задержать в метро Петербурга за отсутствие маски. Видео

Полиция Санкт-Петербурга задержала молодого человека, который танцевал в метрополитене в костюме Человека-паука. Случай произошел на станции «Технологический институт».

По данным полиции, парень в костюме Человека-паука ходил по вагонам поезда с магнитофоном, танцевал и просил за свое выступление деньги. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Полиция обратила на него внимание, потому что в метро нельзя заниматься попрошайничеством. Во-вторых, танцор был при этом еще и без маски.

Стражи порядка попросили «человека-паука» пройти с ними в комнату полиции, но он отказался. После этого полицейские применили силу. Борьбу между правоохранителями и танцором снял один из пассажиров метрополитена.

На кадрах видно, как парень отбивался от них, они его тянули за ногу, но в итоге молодой человек вбежал в вагон. Задержали его полицейские или нет, так и не понятно.