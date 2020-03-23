Пьяный мужчина учил сына стрелять из автомата с лоджии в Москве
Звуки, похожие на автоматные выстрелы, услышал на улице Скульптора Мухиной очевидец. Они доносились со стороны дома № 8.
Приехавшие по вызову полицейские выяснили, что стрелял 42-летний выходец из Магаданской области. Зарегистрирован мужчина в Красногорске, а живет в столице.
В прошлую пятницу друзья подарили ему охолощенный автомат Калашникова и патроны к нему. У оружия были все необходимые документы. Около полуночи мужчина вернулся домой пьяным и решил «провести урок патриотического воспитания» для сына. Он показал 10-летнему ребенку автомат, вышел на лоджию, сделал два одиночных выстрела, а потом дал две короткие очереди. Их-то и услышали с улицы.
Мужчина не предполагал, что своим поступком наделает столько шума, и позже признался, что сожалеет о произошедшем.
Полиция изъяла у горе-стрелка оружие. Автомат исследовали и установили, что его изготовили на заводе в 2020 году. Оружие было списано. После переделки стрелять из АК боевыми патронами было нельзя.
Правоохранители начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.