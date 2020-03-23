Пьяный мужчина учил сына стрелять из автомата с лоджии в Москве

В Москве мужчина устроил стрельбу из автомата Калашникова. Подаренным оружием он похвастался перед 10-летним сыном. Патроны, к счастью, были холостыми, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Звуки, похожие на автоматные выстрелы, услышал на улице Скульптора Мухиной очевидец. Они доносились со стороны дома № 8.

Приехавшие по вызову полицейские выяснили, что стрелял 42-летний выходец из Магаданской области. Зарегистрирован мужчина в Красногорске, а живет в столице.

В прошлую пятницу друзья подарили ему охолощенный автомат Калашникова и патроны к нему. У оружия были все необходимые документы. Около полуночи мужчина вернулся домой пьяным и решил «провести урок патриотического воспитания» для сына. Он показал 10-летнему ребенку автомат, вышел на лоджию, сделал два одиночных выстрела, а потом дал две короткие очереди. Их-то и услышали с улицы.

Мужчина не предполагал, что своим поступком наделает столько шума, и позже признался, что сожалеет о произошедшем.

Полиция изъяла у горе-стрелка оружие. Автомат исследовали и установили, что его изготовили на заводе в 2020 году. Оружие было списано. После переделки стрелять из АК боевыми патронами было нельзя.

Правоохранители начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.