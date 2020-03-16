Житель Нижневартовска устроил стрельбу на свадьбе

Ольга Абмайкина, начальник отдела общественных связей полиции Югры, рассказала, что жалоба поступила от местной жительницы. Она сообщила, что слышала звуки выстрелов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Она задержала подозреваемого. Против него возбуждено уголовное дело.