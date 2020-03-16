16 марта 2020, 15:18
Житель Нижневартовска устроил стрельбу на свадьбе
Житель Нижневартовска устроил стрельбу на кавказской свадьбе. ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД ХМАО написало, что мужчина стрелял в воздух.
Ольга Абмайкина, начальник отдела общественных связей полиции Югры, рассказала, что жалоба поступила от местной жительницы. Она сообщила, что слышала звуки выстрелов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Она задержала подозреваемого. Против него возбуждено уголовное дело.