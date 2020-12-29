29 декабря 2020, 16:22
Пьяный мужчина сбил двух человек в Нижегородской области
Пьяный мужчина на полной скорости сбил пожилую женщину и ее внучку в Нижегородской области. Первая скончалась прямо на месте. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал «Нижний № 1».
Уточняется, что в машине вместе с пьяным водителем находился его несовершеннолетний сын. Внучка погибшей чудом не получила ни одной травмы. Водитель задержан.
Ранее легковой автомобиль столкнулся с трактором в Нижегородской области. Четыре человека попали в больницу.