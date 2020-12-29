Пьяный мужчина сбил двух человек в Нижегородской области

Уточняется, что в машине вместе с пьяным водителем находился его несовершеннолетний сын. Внучка погибшей чудом не получила ни одной травмы. Водитель задержан.

Ранее легковой автомобиль столкнулся с трактором в Нижегородской области. Четыре человека попали в больницу.