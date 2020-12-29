ДТП в Нижегородской области: четыре человека пострадали

Авария произошла из-за невнимательности водителя легковушки. Он перестраивался в соседний ряд и столкнулся со спецтехникой. В результате четыре человека попали в больницу: сам водитель и три пассажиры, двое из которых — несовершеннолетние девушки.

Правоохранители устанавливают подробности произошедшего инцидента.