29 декабря 2020, 12:36
ДТП в Нижегородской области: четыре человека пострадали
Легковой автомобиль столкнулся с трактором в Нижегородской области. Четыре человека попали в больницу. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу МВД.
Авария произошла из-за невнимательности водителя легковушки. Он перестраивался в соседний ряд и столкнулся со спецтехникой. В результате четыре человека попали в больницу: сам водитель и три пассажиры, двое из которых — несовершеннолетние девушки.
Правоохранители устанавливают подробности произошедшего инцидента.