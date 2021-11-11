Пьяный мужчина избил волонтера в храме на северо-востоке Москвы

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил волонтера церковной лавки в храме на северо-востоке Москвы. Как сообщил «Московский комсомолец», конфликт произошел в храме Димитрия Донского на Полярной улице.

Пьяный мужчина пришел в церковь и попросил поставить свечку. Его попросили покинуть помещение. Мужчина после этого повалил на землю прихожанина-волонтера, который помогал продавцам в церковной лавке. Неизвестный избил молодого человека.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Поиски нападавшего сейчас ведутся.

Школьника приговорили к заключению сразу по нескольким статьям. Он избил 42-летнего мужчину, а также отнял мобильный телефон у своего сверстника. В октябре 2020 года в ночном клубе Кемерова между двумя компаниями произошел конфликт. Подозреваемый на улице начал избивать мужчину из другой компании. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломами костей черепа. Кроме того, как установили следователи, до этого подросток отнял телефон у 15-летнего школьника.