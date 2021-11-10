Подросток избил 42-летнего мужчину в Кемерове

16-летнего жителя Кировского района приговорили к заключению сразу по нескольким статьям. Он избил 42-летнего мужчину, а также отнял мобильный телефон у своего сверстника. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СК России по Кемеровской области.

В октябре 2020 года между двумя компаниями произошел конфликт во время посещения ночного клуба. Когда все они вышли на улицу, подозреваемый начал избивать мужчину из другой компании. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломами костей черепа.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки сотрудники полиции задержали 16-летнего подозреваемого. В ходе расследования данного уголовного дела была установлена его причастность еще к нескольким преступлениям», — заявили в ведомстве.

Следователи установили, что в мае подросток отнял телефон у 15-летнего школьника. Подозреваемый отказался признавать свою вину и давать показания. Суд приговорил его к одному году и девяти месяцам воспитательной колонии.