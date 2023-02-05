Происшествия 05 февраля 2023, 17:05 Пьяных студентов задержали в Москве за стрельбу из охолощенного автомата Калашникова ТАСС: четырех студентов задержали за стрельбу из охолощенного автомата в Москве РИА «Новости»

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Четырех пьяных студентов, устроивших стрельбу из охолощенного автомата Калашникова, задержали в Москве. ЧП произошло на Мичуринском проспекте вечером 4 февраля, уточнил ТАСС.

В правоохранительных органах агентству сообщили, что студенты одного из московских вузов, предположительно, находились в состоянии алкогольного опьянения и устроили стрельбу из охолощенного оружия.

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На место прибыли сотрудники полиции и задержали нарушителей. В региональном главке МВД подтвердили данные о происшествии.

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По данным ведомства, в отдел полиции доставили четырех человек. В результате стрельбы никто не пострадал. Идет проверка, заключили в главке.

Утром 5 февраля стрельба из-за дорожного конфликта произошла на шоссе Энтузиастов. В результате пострадал таксист. По данным прокуратуры, у водителя, который выстрелил в мужчину, истек срок разрешения на оружие. Стрельбу он открыл из травматического пистолета.