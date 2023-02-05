Криминал 05 февраля 2023, 12:39 Прокуратура сообщила подробности о дорожном конфликте со стрельбой в Москве Таксист пострадал при стрельбе в дорожном конфликте на шоссе Энтузиастов в Москве Telegram-канал прокуратуры Москвы / Telegram

Читать 360tv в

В результате дорожного конфликта со стрельбой на шоссе Энтузиастов в Москве пострадал 33-летний таксист. Другой водитель выстрелил в него из травматического пистолета, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Реклама

В стоящие автомобили участников конфликта затем врезался еще один автомобиль, добавили в ведомстве. Пострадавшего таксиста осматривают медики.

Telegram-канал прокуратуры Москвы / Telegram

В прокуратуре обратили внимание, что срок разрешения на оружие у стрелявшего водителя истек. На месте происшествия продолжают работать правоохранители.

Все обстоятельства и причины происшествия уточняются. По данным источника «360», водитель такси получил ранение ноги.