Пьяные старушки подрались на тростях в Новосибирске

Конфликт между пожилыми женщинами произошел из-за продавца. Одна начала его оскорблять, а другая заступилась. В результате они сцепились друг с другом и начали драться. В ход пошли тросточки. После вызова группы быстрого реагирования эмоциональные старушки успокоились и покинули салон.

Ранее другой горожанин вместе с подругой попытался украсть из гипермаркета дорогую бутылку вина. Сотрудники Росгвардии задержали пьяную парочку, но мужчина начал сильно кашлять и плеваться кровью. Его отравили в больницу, а женщину забрали в отдел полиции.

Отличился еще один пьяный житель Новосибирска. Он выпил в магазине шкалик водки за 130 рублей и попытался расплатиться за него пятирублевой монетой. Однако у него ничего не вышло. При попытке убежать его поймали и передали сотрудникам полиции.

10 июня на берегу Котовского залива в подмосковном Долгопрудном произошла массовая драка.

«В результате разбирательства были задержаны и доставлены в полицию 21-летний и 23-летний жители Москвы», — рассказали в пресс-службе областного управления МВД.