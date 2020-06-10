Массовая драка произошла в Долгопрудном. В МВД рассказали детали

Массовая драка произошла на берегу Котовского залива в подмосковном Долгопрудном. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел на улице Парковая на берегу Котовского залива, рассказали в пресс-службе ведомства. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что между двумя молодыми людьми с одной стороны и двумя с другой произошла словесная ссора, которая в результате переросла в драку.

«В результате разбирательства были задержаны и доставлены в полицию 21-летний и 23-летний жители Москвы», — рассказали в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

Представитель ведомства сообщил, что в отношении задержанных были собраны материалы об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство». Материалы были направлены в городской суд, по решению которого в отношении правонарушителей было вынесено решение о наказании в виде административного ареста сроком на 10 суток.

В ходе конфликта пострадал 21-летний местный житель. Сейчас проводится проверка, «по результатом которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», отметили в пресс-службе.