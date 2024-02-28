Происшествия 28 февраля 2024, 13:02 Пьяные петербуржцы устроили стрельбу в квартире и попали в руки силовиков Росгвардейцы задержали стрелявших из окна квартиры пьяных петербуржцев ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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Квартиру в доме на проспекте Маршала Захарова в Санкт-Петербурге, где находились двое мужчин, устроивших автоматную стрельбу в открытое окно, взяли штурмом. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по городу и Ленинградской области.

В ведомстве подчеркнули, что огонь мужчины открыли ночью. Звуки автоматной очереди напугали местных жителей, которые вызвали на место правоохранителей.

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Для взятия вооруженных злоумышленников на место прибыли бойцы резервной группы СОБР «Гранит», которые пошли на штурм квартиры «автоматчиков».

Внутри росгвардейцы нашли двух пьяных мужчин 38 и 39 лет. В ходе осмотра помещения правоохранители обнаружили оружие, из которого они вели стрельбу. По предварительной оценке, им оказался светозвуковой автомат СХ-АК.

Стрелявших дебоширов передали в руки сотрудников полиции. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

Звуки выстрелов прогремели в минувший вторник, 27 февраля, и в Москве. Нетрезвый пассажир автомобиля, заехавший во дворик ресторана на Лесной улице, несколько раз выстрелил из пистолета, напугав клиентов и сотрудников заведения.

Прибывшие на место бойцы росгвардии задержали стрелка. Им оказался 23-летний москвич. Еще до прибытия силовиков молодой человек успел избавиться от оружия, поэтому при нем пистолета не нашли.