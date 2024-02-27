Криминал 27 февраля 2024, 14:56 Пьяного москвича задержали за стрельбу на Лесной улице Сотрудники Росгвардии задержали устроившего стрельбу пьяного москвича

Читать 360tv в

Устроившего стрельбу в центре Москвы пьяного мужчину задержали сотрудники Росгвардии. О ЧП на Лесной улице сообщили в пресс-службе ведомства.

Сигнал «Тревога» из-за стрельбы поступил патрулировавшему территорию экипажу Росгвардии с одного из охраняемых ресторанов поздней ночью.

Реклама

Правоохранители оперативно прибыли на место, где администратор заведения объяснила, что на территорию ресторанного дворика заехал автомобиль, из которого доносилась громкая музыка.

После чего, по ее словам, один из пассажиров достал предмет, похожий на пистолет, и несколько раз выстрелил вверх.

«Благодаря профессиональным действиям сотрудников вневедомственной охраны правонарушитель был задержан», — подчеркнули в пресс-службе.

Стрелком оказался 23-летний нетрезвый москвич. При задержании оружия, из которого он стрелял, при нарушителе не обнаружили.

Причину своего поступка мужчина внятно пояснить не смог. Задержанного передали сотрудникам полиции. Все обстоятельства ЧП выясняются.