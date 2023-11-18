Происшествия 18 ноября 2023, 21:09 Пьяные парень и девушка чуть не утонули в Сочи во время шторма Туристы в Сочи спасли пьяных парня и девушку, едва не утонувших во время шторма unsplash.com

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В Сочи двое туристов спасли пьяных парня и девушку, которые решили искупаться в море во время шторма. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Героями оказались два друга из Сургута, которые во время прогулки по набережной услышали крики «помогите!». В воде они увидели пару, которая тонула и не могла выбраться самостоятельно. Сначала друзья вытащили из воды парня, а затем бросилиси на помощь девушке — она отплыла от берега 10 метров и начала захлебываться.

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Спасенные рассказали, что пошли в воду, чтобы «поплавать на волнах». Они сделали это после того, как выпили, но не учли шторм. Спасателей на пляже не было, поскольку купальный сезон закончился еще в октябре. Парни, которые вытащили пару из воды, отметили, что не считают себя героями, ведь они «сделали то, что должны были»,

В июле во время шторма в Сочи погибли два человека. Тела мужчины и женщины обнаружили на побережье в разных районах города.