29 июля 2023, 18:25
Два человека погибли в Сочи из-за шторма
20-летняя девушка погибла в Сочи, купаясь во время шторма
Во время шторма в Сочи погибли два человека. Тела мужчины и женщины нашли в разных районах города, сообщил Telegram-канал «Подъем».
Вечером 28 июля 20-летняя девушка отправилась купаться воле дикого пляжа «Красный штурм». Однако из-за сильных волн она начала тонуть. Ее вытащили из воды, но девушка умерла до приезда скорой.
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Еще одного погибшего обнаружили на пляже в Кудепсте. Тело мужчины в плавках прибило к скалистому берегу, его заметили отдыхающие. Информация о произошедшем уточняется.
Чуть не утонул ребенок на пляже в Сириусе. Десятилетнего мальчика смыло волной, но он успел ухватиться за буй. Ребенок провел в воде, качаясь на волнах, больше часа, пока к нему добирались спасатели.
Ранее мужчина утонул во время отдыха на Дунькином пруду в Зеленограде. Его тело обнаружили в 10 метрах от берега. Еще двое человек пропали — они пытались спасти тонущего.
Сочи
Шторм
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