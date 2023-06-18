Происшествия 18 июня 2023, 21:41 Пьяные мигранты попытались шампурами зарезать двух мужчин в Петербурге Shutterstock.com

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Пьяные мигранты попытались зарезать двух жителей Санкт-Петербурга. Они напали на прохожих с шампурами. Об том сообщил Telegram-канал Readovka.

Полуголые гастарбайтеры приставали к прохожим на улице и нарвались на конфликт. Два мигранта в алкогольном угаре напали на петербуржцев с шампурами.

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«Мигранты <…> решили, что раз они в культурной столице, то и можно примерить на себя образы аристократов. Два гастарбайтера пьяные и полуголые начали приставать к людям на улице, а после начала конфликта не стали бросаться перчатками, а сразу схватились за шашлычные шампура», — сказано в сообщении канала.

Один из прохожих получил несколько колющих ударов. Пострадавшего забрала скорая помощь. Нарушителей спокойствия задержала полиция.

Пролитый бокал шампанского ранее послужил причиной пьяной драки на цыганской свадьбе в Минеральных водах. С некоторых гостей сорвали одежду, еще одному откусили ухо, в драке участвовали женщины и дети. Полиция забрала в отделение 29 человек, девятерым из них предъявили обвинение по статье «Мелкое хулиганство».