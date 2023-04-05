Эксклюзив 05 апреля 2023, 07:44 Пьяные девушки на самокате упали в Москву-реку Сотрудники ДПС вытащили из Москвы-реки на Фрунзенской набережной двух девушек piqsels

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В Хамовниках ночью 5 апреля в Москву-реку упали две девушки на самокате. Выбраться им помогли сотрудники ДПС. Подруг госпитализировали с ушибами и переохлаждением, сообщил источник «360».

Около полуночи девушки под действием алкоголя решили прокатиться на самокате по Фрунзенской набережной. В какой-то момент они не справились с управлением, уткнулись в бордюр и упали в реку. Выбраться из воды им помогли инспекторы ДПС. Девушек увезли в Боткинскую больницу. У одной диагностировали переохлаждение и ушиб нижней части спины, у другой — ушиб поясницы и ссадину на голове.

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