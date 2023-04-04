Происшествия 04 апреля 2023, 20:28 Ребенок на самокате попал под машину в Челябинской области

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В Челябинской области произошла авария, в результате которой пострадал трехлетний ребенок. Об этом сообщил «Царьград».

ДТП случилось накануне в Чебаркуле на улице 9 Мая. Мальчик на самокате пересекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, когда его сбила «Газель». Водитель попытался скрыться с места происшествия, но свидетели остановили его и вызвали полицейских. В отношении мужчины составили административный протокол.