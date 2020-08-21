21 августа 2020, 16:30
Пьяное ДТП под Саратовом: погибла маленькая девочка
Пьяный водитель в Ровенском районе Саратовской области сбил четырехлетнюю девочку. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на ГИБДД по региону.
По данным сайта «Дни.ру», мужчину задержали, в его крови нашли алкоголь. На место происшествия приехала скорая помощь, девочку забрали в больницу. Но врачи не могли ее спасти - ребенок погиб от полученных в аварии травм.
Ранее в Югорске женщина за рулем иномарки сбила трех девочек. Они решили перейти дорогу в неположенном месте.