Пьяное ДТП под Саратовом: погибла маленькая девочка

По данным сайта «Дни.ру», мужчину задержали, в его крови нашли алкоголь. На место происшествия приехала скорая помощь, девочку забрали в больницу. Но врачи не могли ее спасти - ребенок погиб от полученных в аварии травм.

Ранее в Югорске женщина за рулем иномарки сбила трех девочек. Они решили перейти дорогу в неположенном месте.