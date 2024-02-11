Происшествия 11 февраля 2024, 15:06 Трое детей погибли в ДТП с легковушкой и поездом в Ставропольском крае МЧС: трое детей погибли в аварии с участием поезда и машины в Ставрополье

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На регулируемом переезде железной дороги Светлоград-Благодарный в Ставропольском крае столкнулись товарный состав и легковушка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

На место случившегося прибыли спасатели. Они отключили аккумулятор в автомобиле и вызволили пять человек, среди которых были трое детей.

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«К сожалению, все дети погибли. Взрослые переданы врачам», — сообщили в ведомстве.

Всего на месте аварии работают 24 специалиста и 10 единиц техники.

Похожая авария произошла 7 февраля в Оренбургской области. Там столкнулись Lada Priora и поезд. Жертвами ДТП стали два человека.

За день до этого в Самарской области поезд сбил пешехода. Пенсионер переходил пути на станции Безымянка. Предположительно, мужчина смотрел в телефон и не заметил приближающийся состав. От полученных травм пожилой человек скончался на месте.