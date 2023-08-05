Происшествия 05 августа 2023, 11:27 Пьяная жительница Приморья изрезала двухлетнего сына разбитой бутылкой, пока тот спал СК Приморья: уголовное дело возбудили против изрезавшей двухлетнего сына женщины РИА «Новости»

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В Большом Камне арестовали мать двухлетнего мальчика, которая изрезала спящего двухлетнего сына стеклом от разбитой бутылки. Происшествие случилось после ссоры с сожителем, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

В ведомстве указали, что 27-летняя женщина распивала дома крепкий алкоголь. В какой-то момент она поссорилась с сожителем и не дозвонилась ему. С ней в квартире находился двухлетний сын.

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В МВД Приморья указали, что женщина решила сорвать злость на спящем мальчике. Она разбила бутылку и начала наносить ребенку удары стеклом.

Все происходящее девушка снимала на видео, которое потом отправила подруге, чтобы «похвастаться», написал Telegram-канал Shot. Та сразу же вызвала правоохранителей. Пьяная мать планировала продолжать издеваться, но ей помешала прибывшая в дом полиция. Женщину задержали.

В МВД указали, что врачи госпитализировали мальчика и поместили под наблюдение. В отношении жительницы Приморского края возбудили уголовное дело, ребенка изъяли органы опеки.Теперь злоумышленнице грозит до 20 лет тюрьмы. В ближайшее время суд изберет меру пресечения.

Известно, что семья не состояла на учете и считалась благополучной.

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