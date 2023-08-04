Происшествия 04 августа 2023, 03:12 Беременную двойней женщину жестоко избили в Петербурге Беременная двойней женщина попала в больницу после побоев в Петербурге РИА «Новости»

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Женщину, которая ждет двойню, доставили после избиения в больницу в Санкт-Петербурге. Врачи диагностировали у нее серьезные травмы, которые могут угрожать здоровью детей. Об этом сообщила «Фонтанка».

По предварительной версии, на женщину напал ее муж. Сейчас она находится на восьмом месяце беременности. Мужчина находился в нетрезвом состоянии. Предположительно, он бил ее по голове, спине и лицу.

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Беременную двойней привезли с травмами в роддом с улицы Декабристов. Сейчас врачи пытаются исключить преждевременные роды после избиения. По факту случившегося полицейские назначили проверку. Обстоятельства происшествия устанавливются.

Обгоревшее тело голой девушки из Москвы ранее обнаружили под окнами многоэтажного дома на Рыбацком проспекте в Петербурге. По предварительной версии, 23-летняя погибшая увлекалась черной магией.