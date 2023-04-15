15 апреля 2023, 16:57
Пьяная жительница Нового Уренгоя за рулем иномарки разбила восемь автомобилей на парковке
Источник «360»: женщина за рулем иномарки разбила 8 машин на парковке в Новом Уренгое
В Новом Уренгое нетрезвая женщина за рулем иномарки протаранила восемь припаркованных машин. О ЧП сообщил источник «360».
По его словам, после случившегося она пыталась скрыться. Правоохранительные органы начали проверку, выясняя все причины и обстоятельства происшествия, добавил источник.
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В распоряжении «360» есть видео с места происшествия. На записи видно, как иномарка «восьмеркой» колесит по двору жилого дома и задевает припаркованные машины. При звуках сработавшей сигнализации во двор начали выбегать шокированные владельцы поврежденных автомобилей.
Когда в иномарке сработали подушки безопасности, женщина выскочила из салона и бросилась бежать. За ней принялся гоняться выбежавшие на парковку мужчины. Спасаясь от погони, она перебежала дорогу, рискуя угодить под колеса.
В середине марта припаркованные автомобили загорелись на юго-западе Москвы.
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