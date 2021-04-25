Пьяная медсестра в Москве обматерила бабушку. В больнице начали проверку

В Москве, в городской больнице №36, медсестра издевалась над пожилой пациенткой и кричала на нее матом. Происходящее сняла на камеру одна из пациенток. После этого администрация больницы начала внутреннюю проверку, сообщил Telegram-канал Life Shot.

Пациентка также сняла медсестру, которая находилась на рабочем месте в нетрезвом состоянии. В больнице связались с автором видео и извинились за появление медсестры в неадекватном состоянии. Они предложили девушке, которая сняла видео, продолжить у них лечение в специальной комфортной палате. Но она отказалась.

«Хотели, чтобы я продолжила у них лечение бесплатно, со всеми повышенными комфортностями. Но я, конечно, отказалась, потому что вроде чувствую себя норм. И они сказали, что сейчас проводится проверка по этому вопросу, что обязательно будут приняты меры в отношении этой медсестры, и, конечно же, разговаривают сейчас с этой бабушкой», — рассказала пациентка.

Девушка призналась, что еще ни разу не сталкивалась с таким произволом. Снятое видео она отправила не только руководству больницы, но также и в Роспотребнадзор и Минздрав.

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