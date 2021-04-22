Пожилая москвичка выпила моющее средство и погибла

В московскую больницу 17 апреля с химическими ожогами желудка и пищевода поступила 84-летняя женщина. Позднее она скончалась. Возможно, ожоги пенсионерка получила после попадания в организм едкой жидкости.

Как сообщил столичный Следком, началась доследственная проверка обстоятельств случившегося.

«По предварительным данным, ожоги желудка и пищевода произошли в результате употребления пенсионеркой моющего средства, предназначенного для уборки», — сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее из-за отравления химическим средством для чистки труб «Крот» чуть не погиб продюсер Бари Алибасов. Он собирался подать в суд на производителей и гипермаркет «Ашан», чтобы взыскать ущерб в размере 100 миллионов рублей.