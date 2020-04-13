Пьяная кузбасская школьница взяла у отца машину и попала на ней в ДТП

Школьница из Кемеровской области решила покататься на отцовской машине. За руль 14-летняя девушка села пьяной и в итоге попала в ДТП. Вместе с ней в авто был 16-летний приятель. Подростков госпитализировали.

Авария произошла вечером 12 апреля в городе Белово, уточнили в пресс-службе кузбасского ГУ МВД. Школьница ехала на Mazda Capella, которая принадлежит ее отцу. Девочка не справилась с управлением и врезалась в ограждение.

Полицейские установили, что в момент ДТП школьница была пьяна. Она и ее 16-летний знакомый получили травмы различной степени тяжести. Ребят отвезли в местную больницу.

Родителей девочки могут привлечь к ответственности за случившееся. Вопрос решают инспекторы по делам несовершеннолетних. Полиция проводит проверку.

В Москве конфликт между двумя подростками перерос в поножовщину. В больницу с колото-резаными ранениями попали оба. Один молодой человек — в реанимации.