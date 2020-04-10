Подросток устроил поножовщину в Москве

В московском Люблино два подростка решили выяснить отношения. Один из них достал нож и накинулся на соперника. Видео засняла камера наблюдения у подъезда.

Источник в правоохранительных органах подтвердил «360» информацию. Нападавший подросток 2003 года рождения. Пострадавший родился в 1998 году. «В ходе конфликта, переросшего в драку, неустановленным предметом причинил телесные повреждения пострадавшему. Участник конфликта 1998 года рождения госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом: проникающее колото-резаное ранение живота...» — рассказал источник. У пострадавшего также зафиксированы множественные колото-резаные ранения мягких тканей спины, левого бедра, левой подмышечной области, пальца правой кисти. Ранее на Алтае школьник едва не прирезал сверстника. 13-летний подросток достал нож и ранил им сверстника в шею.