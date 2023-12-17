Происшествия 17 декабря 2023, 18:26 Пьяная компания напала на замминистра транспорта Подмосковья на концерте Басты — СМИ Shot: замминистра транспорта Подмосковья Минченко избили на концерте Басты Unsplash

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Заместителя министра транспорта Подмосковья Дмитрий Минченко госпитализировали после концерта рэпера Басты, куда он пришел вместе с женой, сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, Минченко избила группа нетрезвых молодых людей.

Рэпер выступал в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Конфликт начался, когда супруга замминистра отлучилась с мероприятия. Компания набросились на чиновника прямо во время концерта.

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Дмитрий Минченко получил сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Полиция ищет нападавших.

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