07 июня 2023, 06:10
Питающая район подстанция загорелась во Внукове
Пожар случился на подстанции во Внукове, начались отключения света
Во Внукове произошел пожар. Источник «360» сообщил, что загорелась подстанция, питающая электричеством весь район.
Возгорание заметили утром 7 июня и вызвали экстренные службы. Загорелась подстанция на территории «Россетей» на Войсковой улице. Она питала электроэнергией весь район и, по неподтвержденной информации, из-за пожара произошли отключения света.
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В 03:15, по данным МЧС, возгорание ликвидировали, никто не пострадал.
Крупный пожар произошел на Ленинском проспекте в Москве. Огонь загорелся в квартире на шестом этаже. Несколько человек пострадали, один мальчик погиб. Правоохранители строили доследственную проверку, после которой решат вопрос о возбуждении уголовного дела. Причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза.
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Москва 2023
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