Эксклюзив 07 июня 2023, 06:10 Питающая район подстанция загорелась во Внукове Пожар случился на подстанции во Внукове, начались отключения света РИА «Новости»

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Во Внукове произошел пожар. Источник «360» сообщил, что загорелась подстанция, питающая электричеством весь район.

Возгорание заметили утром 7 июня и вызвали экстренные службы. Загорелась подстанция на территории «Россетей» на Войсковой улице. Она питала электроэнергией весь район и, по неподтвержденной информации, из-за пожара произошли отключения света.

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В 03:15, по данным МЧС, возгорание ликвидировали, никто не пострадал.

Крупный пожар произошел на Ленинском проспекте в Москве. Огонь загорелся в квартире на шестом этаже. Несколько человек пострадали, один мальчик погиб. Правоохранители строили доследственную проверку, после которой решат вопрос о возбуждении уголовного дела. Причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза.