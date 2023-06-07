Происшествия 07 июня 2023, 05:02 Ребенок погиб при пожаре в многоэтажке на Ленинском проспекте в Москве

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Малолетний мальчик погиб в результате пожара в квартире на шестом этаже дома по Ленинскому проспекту в Москве. В результате возгорания есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние дети, сообщила в Telegram-канале прокуратура столицы.

Число пострадавших не уточняется. На место выехал Гагаринский межрайонный прокурор Роман Нефедов. Он контролирует работу спецслужб и правоохранительных органов. Для установления причины возгорания назначат пожарно-техническую экспертизу.

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«Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие по результатам доследственной проверки, проводимой по данному факту, процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела», — сказано в сообщении ведомства.

Накануне в Челябинской области в пожаре погиб житель поселка Красный Яр. Возгорание произошло в двухквартирном жилом доме. Тело погибшего нашли во время разбора завалов.