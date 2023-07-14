Эксклюзив 14 июля 2023, 15:12 Письмо с неизвестным порошком прислали в здание ВГТРК в Москве Источник «360»: в здание ВГТРК на севере Москвы прислали письмо с порошком Фото: freepik.com

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Московским телевизионщикам прислали в здание конверт, в котором был неизвестный порошок. Об этом сообщил источник «360».

ЧП произошло на улице Ямского Поля, где расположен офис ВГТРК. По данным источника, в пятницу, 14 июля, сотрудники телеканала получили письмо с неизвестным веществом внутри. На место происшествия выехали специалисты лаборатории МЧС.

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UPD: эксперты проверили конверт и не обнаружили потенциально опасных или отравляющих веществ. Кроме того, врачи обследовали шесть человек и не выявили ухудшения здоровья.

Ранее в Москве злоумышленники сообщили о минировании зданий Госдумы и Минфина.