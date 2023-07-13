13 июля 2023, 13:55
Неизвестные пригрозили взорвать правительственные здания в Москве
Злоумышленники сообщили о минировании зданий Госдумы и Минфина в центре Москвы
Злоумышленники пригрозили взорвать здания Минфина и Государственной думы в Москве, сообщил источник «360».
В экстренные службы поступило сообщение об угрозе взрыва в правительственных зданиях, расположенных на улицах Ильинка и Охотный Ряд.
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О наличии взрывных устройств и личности угрожавших информации не поступало.
Источник сообщил, что заявители представились партизанским движением против уничтожения трансгендеров и ЛГБТ.
UPD: кроме того, поступило сообщение о минировании Останкинской телебашни. Администрации трех зданий проверили помещения, но ничего не обнаружили.
Ранее неизвестные сообщили о минировании Останкинской телебашни в Москве, однако угроза взрыва оказалась ложной.
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