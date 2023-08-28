Эксклюзив 28 августа 2023, 18:05 Писали заявление всей больницей. Отравившийся шаурмой в Москве обвинил во всем секретный соус Отравившийся шаурмой в Москве обвинил во всем секретный соус РИА «Новости»

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Причиной отравления в бистро на севере Москвы мог быть соус, который использовали при подаче шаурмы, заявил в беседе с «360» один из пострадавших. По словам мужчины, с мясом и другими ингредиентами все было в порядке.

Пострадавший добавил, что уже не первый раз покупал шаурму в этом бистро, раньше никаких проблем с блюдом не было.

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«Отравился именно я ей. И проблема была в этом секретном соусе. Там сальмонеллу нашли. Утром проснулся, живот болит, расстройство ЖКТ, потом температура поднялась до 40. Сейчас уже выписываюсь из больницы. На них уже уголовное дело завели. Заявления мы тут всей больницей писали. К нам [правоохранители] приезжали», — добавил он.

Бистро, где отравились люди, уже закрыли. Количество пострадавших, по данным СК, возросло до 40 человек. Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Следователи установили, что с пищевым отравлением к медикам обратились более 40 покупателей шаурмы в период с 20 по 24 августа. В рамках расследования следователи осмотрели точку общепита и изъяли продукцию. Суд арестовал уже двух фигурантов по данному делу.