Общество 27 августа 2023, 22:05 Суд арестовал двух человек по делу об отравлении шаурмой в Москве Савеловский суд арестовал двух человек по делу о массовом отравлении шаурмой Freepik

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Савеловский суд в Москве арестовал двух фигурантов дела о массовом отравлении шаурмой. Об этом ТАСС рассказали в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Акопову и Кахраманову» — уточнили в пресс-службе суда.

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Если участников уголовного дела признают виновными, их могут лишить свободы на срок до шести лет.

Как выяснили правоохранители, с 20 по 24 августа за медицинской помощью обратились 32 человека, 28 из которых госпитализировали. У всех пациентов были признаки пищевого отравления. Симптомы появились после трапезы в одной из точек общественного питания — «Бистро-24», расположенной на севере столицы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее один из москвичей нашел крысиный хвост в шаурме из «Бистро-24». Другие жители столицы пожаловались на некачественную курицу гриль.