СМИ: пираты могли похитить в Гвинейском заливе трех россиян

В Гвинейском заливе пираты напали на два судна, грузовое и научно-исследовательское, с которых, предположительно, похитили трех граждан России. Об этом сообщил специализирующийся на вопросах безопасности на море ресурс.

Портал Dryad Global со ссылкой на информированные источники заявил, что пираты напали на ходившее под флагом Коморских островов грузовое судно Rio Mitong. Около порта Малабо (Экваториальная Гвинея) они на катере подошли к судну и похитили двух членов экипажа. По некоторым данным, речь идет об украинце и россиянине.

В этом же районе, но около порта Луба, современные флибустьеры захватили научно-исследовательское судно DJIBLOHO. Они могли похитить двух россиян, входивших в команду.

Пока официального подтверждения этой информации нет.

В конце апреля стало известно, что пираты захватили в Бенине судно, на котором находились трое россиян.