Пираты похитили 13 россиян и украинцев с судна в Гвинейском заливе

Пираты в Гвинее похитили 13 членов экипажа танкера Curacao Trader. Все заложники — граждане России и Украины.

«13 из 19 украинских и российских членов экипажа были взяты в заложники пиратами — в результате корабль в настоящее время дрейфует с ограниченными возможностями на борту», — сообщили представители компании Alison Management Corp, владеющей судном. Их слова приводит портал Maritime Bulletin.

Экипаж сообщил о нападении пиратов 17 июля в 11:00 по местному времени в 210 морских милях от побережья Бенина. Судно вышло из столицы Того — государства в Западной Африке, и направлялось в неизвестный порт. При нападении на борт поднялись восемь вооруженных человек. Сейчас к танкеру движется корабль для оказания помощи экипажу, оставшемуся на борту.

За текущий год в Гвинейском заливе было похищено уже 93 человека. Все похищения связаны с деятельностью морских разбойников. Из-за частых нападений Гвинейский залив Атлантического океана считается самым опасным местом в современном мире. Обычно пираты охотятся на суда, перевозящие нефтепродукты.