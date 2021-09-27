Пилот Романов объяснил тряску самолета перед ударом молнии

Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет перед попаданием в него молнии начало сильно трясти из-за того, что он оказался в неустойчивой облачной системе. После удара электрического разряда что-то случилось с автопилотом, поэтому болтанка продолжилась. Об этом «360» рассказал бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

«Когда самолет в грозовую облачность заходит, там сначала начинает трясти, потому что это неустойчивая облачная система. Там в любом случае будет тряска самолета или такая болтанка своеобразная, как называют это все. Потом попадает молния. Вероятно, что-то повлияло на автопилот, возможно, экипаж принял решение о смене эшелона. Одновременно все это происходит», — объяснил Романов.

Собеседник добавил, что для экипажа попадание молнии в самолет — это обычное явление, тогда как для пассажиров это будет некомфортно.

Ранее стало известно, что 25 сентября в летевший из Екатеринбурга в Сочи лайнер авиакомпании Azur Air ударила молния. Пассажиров несколько раз подбросило к потолку. Россиянка Евгения Дейстер, которая летела этим рейсом, рассказала «360», что все люди молились и ждали гибели, однако экипажу удалось благополучно посадить воздушное судно в Краснодаре.