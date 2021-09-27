Россиянка рассказала о пережитом в самолете ударе молнии

У пассажирки самолета, в который попала молния во время перелета из Екатеринбурга в Сочи, Евгении Дейстер перед путешествием было дурное предчувствие. Она летела с тремя детьми. Сначала все было нормально, но когда она увидела в иллюминатор грозовой фронт, подумала, что рейс должны были отменить. После удара электрического разряда людей в салоне подбросило. Об этом женщина рассказала «360».

«Мы сделали круг, сесть не смогли, и нас, получается, подбросило. Все испугались, закричали, это было буквально полминуты. <…> У меня не было особо паники, потому что я понимала, что от меня ничего не зависит. Я пыталась успокоить детей, хотя, конечно, переживала. Через минуты две произошла вот эта вспышка, молния. Мы потеряли высоту, пошли на второй круг — и нас добило молнией», — поделилась собеседница.

Дейстер добавила, что после разряда самолет еще трясло минут 10. По ее словам, самолет пытался сесть в течение часа, который был самым сложным за все время этого полета.

«Мы начали приземляться, и вот тут я выдохнула, заплакала от счастья, от облегчения», — добавила женщина и подчеркнула, что лайнер сел в Краснодаре. Дейстер отметила, что в компенсации им отказали, так как во всем виновата погода. Она своим ходом поехала на вокзал с детьми, чтобы добраться до Сочи на поезде.

Ранее стало известно, что 25 сентября в летевший из Екатеринбурга в Сочи лайнер авиакомпании Azur Air ударила молния. Сейчас специалисты технической службы решают вопрос о дальнейшей эксплуатации самолета.