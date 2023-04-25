Происшествия 25 апреля 2023, 13:58 Крупный пожар в Забайкалье удалось локализовать Замгубернатора Забайкалья Костенко: пожар в селе Баляга локализовали на 2000 кв. метров Pxhere

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Спасатели локализовали пожар в Забайкальском крае, в селе Баляга, на площади двух тысяч квадратных метров. Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального правительства со ссылкой на замгубернатора Александра Костенко

«Пожар локализован в 18:27 (12:27 по московскому времени) на площади две тысячи квадратных метров, в том числе 1,5 тысячи квадратных метров пиломатериалов и 500 квадратных метров — дома», — заявил он.

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Речь идет о четырех одноквартирных и четырех двухквартирных домах, где жили 17 человек, в том числе семеро детей. Люди не поехали в пункт временного размещения, они остались у своих родных.

В результате случившегося никто не пострадал. Сейчас власти рассматривают вопрос о возможном введении в границах поселения режима ЧС муниципального характера.

«В настоящее время в Баляге все силы и средства задействованы на ликвидации пожара, в том числе пожарные поезда станций Хилок и Могзон», — указали в сообщении.

На месте работают вертолеты Ми-8. РИА «Новости» со ссылкой на МВД уточнило, что предварительной причиной ЧП называли короткое замыкание на мебельном комбинате.