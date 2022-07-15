«Пили воду, отходили и падали». Сын владельца погибших под Ростовом коров поделился подробностями случившегося

В поселке Большая Поляна Ростовской области после водопоя погибли 13 коров. Предположительно, вода была отравлена. Сын владельца погибшего стада Залимхан Гаджиалиев рассказал «360», что не хочет строить версий о том, кто мог это сделать.

«Предполагать можно что угодно, но ничего сказать не могу. Не хочу быть голословным, ничего же не докажешь», — пояснил он.

При этом Гаджиалиев утверждает, что яд «могли только подсыпать»: рядом с трубой, откуда выходила вода, нашли гранулы с отравляющим веществом. На вопрос о том, есть ли у него или отца враги и были ли в последнее время какие-то громкие конфликты, мужчина ответил, что ему «про это неизвестно».

«Во вторник, 12 июля, утром нам сообщили, что скотина на глазах умирает. Мой отец поехал выяснить, что происходит. Пока доехал, уже какое-то количество сдохло. Выяснилось, что скотина пьет воду, отходит на небольшое расстояние — и на глазах падает», — вспомнил Гаджиалиев.

По его словам, помимо 13 голов крупного скота, погиб один теленок.

Отец и сын позвонили в экстренную службу, приехал участковый, провел опрос местных жителей, при котором Гаджиалиев не присутствовал. Специалисты провели экспертизу — как утверждает сын владельца животных, результаты поступят в течение суток. У падшего скота взяли биоматериал.

«Сейчас все выясняется. Мой отец с этим вопросом возится», — добавил Залимхан Гаджиалиев.