«Сдохла за 15 минут». Неизвестный яд убил 13 коров в Ростовской области

Массовая гибель крупного рогатого скота произошла в Ростовской области. В поселке Большая Поляна Зимовниковского района 13 коров почти моментально погибли после водопоя. Региональное управление ветеринарии сообщило на своем сайте, что животных могли отравить селитрой.

Трупы коров обнаружили рядом с водохранилищем 12 июля. Видео, снятое на месте сыном владельца погибших животных, появилось в соцсетях. На кадрах запечатлен труп коровы у водоема, в который сливают сточные воды.

«Буквально на глазах эта корова попила оттуда воды и сдохла. <…> Если рассуждать логически, сюда яд был сброшен целенаправленно. Скотина сдохла в течение 15 минут. Погибло 13 голов крупного рогатого скота, не считая телят», — рассказал автор ролика.

На месте гибели коров их владелец обнаружил гранулы ядовитого вещества. Ни в этот день, ни ранее он не замечал у погибших животных никаких признаков болезни или нехарактерного поведения. Все 175 голов крупного рогатого скота в хозяйстве исследовали и прививали от опасных болезней весной, в том числе от бешенства, ящура, сибирской язвы и других инфекций.

Местные жители уверены, что буренок отравили. Однако ветеринары все же взяли пробы от каждого коровьего трупа, чтобы исключить версию возможного наличия заболевания у погибших животных.