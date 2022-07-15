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    15 июля 2022, 18:26

    «Сдохла за 15 минут». Неизвестный яд убил 13 коров в Ростовской области

    Управление ветеринарии Ростовской области: 13 коров погибли в поселке Большая Поляна

    Александр Блинов

    Массовая гибель крупного рогатого скота произошла в Ростовской области. В поселке Большая Поляна Зимовниковского района 13 коров почти моментально погибли после водопоя. Региональное управление ветеринарии сообщило на своем сайте, что животных могли отравить селитрой.

    «Сдохла за 15 минут». Неизвестный яд убил 13 коров в Ростовской области

    Трупы коров обнаружили рядом с водохранилищем 12 июля. Видео, снятое на месте сыном владельца погибших животных, появилось в соцсетях. На кадрах запечатлен труп коровы у водоема, в который сливают сточные воды.

    «Буквально на глазах эта корова попила оттуда воды и сдохла. <…> Если рассуждать логически, сюда яд был сброшен целенаправленно. Скотина сдохла в течение 15 минут. Погибло 13 голов крупного рогатого скота, не считая телят», — рассказал автор ролика.

    На месте гибели коров их владелец обнаружил гранулы ядовитого вещества. Ни в этот день, ни ранее он не замечал у погибших животных никаких признаков болезни или нехарактерного поведения. Все 175 голов крупного рогатого скота в хозяйстве исследовали и прививали от опасных болезней весной, в том числе от бешенства, ящура, сибирской язвы и других инфекций.

    Местные жители уверены, что буренок отравили. Однако ветеринары все же взяли пробы от каждого коровьего трупа, чтобы исключить версию возможного наличия заболевания у погибших животных.