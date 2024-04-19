Эксклюзив 19 апреля 2024, 11:31 Борются с паводком всем миром. Жители Кургана помогли возвести дамбу у набережной Тобола Журналист Кононова: пострадавшим от паводков жителям Кургана собрали помощь

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Уровень воды в реке Тобол достиг опасной отметки — 1009 сантиметров. Корреспондент «360» Елена Кононова показала дамбу, которую жители соорудили вместе со спасателями.

«Набережная превратилась в крепость. Этой ночью уровень воды поднимался несколько раз. И поэтому сюда были стянуты все силы», — рассказала журналистка.

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Люди приходили целыми семьями и помогали, кто чем мог, даже если речь шла о том, чтобы просто насыпать песок в мешки.

«Насколько эта крепость надежна — покажет время», — добавила Кононова.

Сотрудники МЧС продолжают патрулировать улицы в затопленных садовых некоммерческих товариществах. Накануне оттуда вывозили животных.

Корреспондент также побывала в центре гуманитарной помощи в Кургане. Там для пострадавших от паводка собрали продуктовые наборы: консервы, каши, сахар, средства личной гигиены. Сестры милосердия рассказали журналистке, что ежедневно они принимают заявки от людей и приносят им необходимое.

«Вот сейчас несем то, что собрано по заявкам. Это детские памперсы, салфетки, вещи, чай, булочки, утюги. Кто-то просит православные газеты, а кто-то — книги о войне», — поделилась одна из собеседниц корреспондента.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка на фоне паводка в Курганской области остается стабильной. С 7 апреля в регионе пристально следят за качеством и безопасностью воды.