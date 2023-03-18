Происшествия 18 марта 2023, 03:23 Петропавловский храм загорелся в центре Москвы Строительные леса загорелись в храме апостолов Петра и Павла в Басманной слободе в Москве РИА «Новости»

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Храм апостолов Петра и Павла загорелся в Басманной слободе в центре Москвы. На месте происшествия работают экстренные службы, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

«Пожар произошел в храме апостолов Петра и Павла в Басманной слободе. Горят строительные леса на площади 10 квадратных метров», — приводит агентство слова своего собеседника.

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Возгорание случилось в здании, находящемся на реконструкции. Информации о пострадавших нет.

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Первый деревянный храм в композиции был построен в конце XVII века, каменный — в XVIII веке. По некоторым данным, он был возведен по указанию Петра I.

Накануне пожар вспыхнул на кухне в номере отеля на Тверской улице в Москве. Из здания были эвакуированы 10 человек. По предварительным данным, огонь успел охватить один квадратный метр. В результате никто не пострадал.