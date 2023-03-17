Эксклюзив 17 марта 2023, 18:44 Пожар произошел на кухне в отеле на Тверской улице в Москве Источник «360»: 10 человек эвакуировали из-за пожара в отеле на Тверской улице в Москве РИА «Новости»

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Пожар вспыхнул на кухне в номере отеля на Тверской улице в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. Из-за ЧП из здания эвакуировали 10 человек.

По предварительным данным, огонь успел охватить один квадратный метр. В результате никто не пострадал, добавил источник.

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Официально данные о происшествии в отеле пока не подтвердили. Причины возгорания уточняются.

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