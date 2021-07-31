В Санкт-Петербурге мужчина во время драки с женой промахнулся и нанес удар двухмесячному ребенку, проломив младенцу череп. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило ИА «Невские новости».

Ребенка травмировали во время ссоры, которая произошла между мужчиной и женщиной в одной из квартир в Выборгском районе города. Это случилось в субботу, около 06:00. По предварительным данным, мужчина в ходе бытового конфликта замахнулся на женщину, но удар пришелся по грудному ребенку. Его доставили в детскую городскую больницу № 2 святой Марии Магдалины. Врачи диагностировали у младенца перелом черепа.

Предположительно, мужчина находился в состоянии опьянения. По данным РЕН ТВ, ребенка травмировали в квартире одного из домов по проспекту Энгельса. Ему два месяца, и он нигде не зарегистрирован. В каких отношениях состоит пара, пока неизвестно.

Ранее в Московском районе Петербурга прохожая избила женщину, которая переходила дорогу со своим сыном на самокате. О произошедшем «360» рассказала пострадавшая.