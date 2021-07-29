«Бешеная крысиная женщина». Петербурженку избила прохожая из-за сына на самокате

Жительница Петербурге переходила дорогу вместе со своим сыном на самокате. И когда ребенок поравнялся с прохожей, она начала на него кричать, а потом избила его маму. Драка произошла на пустом месте: мальчик даже не задел женщину. Об этом «360» рассказала сама пострадавшая.

Нападавшая поначалу угрожала, что переломает мальчику конечности, а потом полезла в драку с его мамой. Когда они сцепились, женщина вывихнула себе палец, но тут на помощь подоспели прохожие и разняли их. После этого мать вытащила телефон, чтобы снять обидчицу, которая уже собиралась уходить. Но ей это тоже не понравилось. Она снова накинулась на женщину, пытаясь отобрать у нее телефон. Они сцепились во второй раз, и их снова разняли. После этого мать ребенка написала заявление в полицию.

В ряде СМИ сообщили, что мать ребенка якобы избила прохожую самокатом. Но женщина опровергла это.

«Она точно не била самокатом никого. Она била рукой, и сильно. Тем более он такой тяжеленный… Просто вчера участковый звонил и утверждал, что якобы я ей голову самокатом разбила. На самом деле самокат настолько тяжелый, что я бы просто не дотянулась до ее головы. Мы бились на кулаках, руками», — сказала она.

Мать ребенка отметила, что когда они сцепились с прохожей во второй раз, то у нее в правой руке был телефон.

«У меня рюкзак еще ребенка был. Только если в зубы я бы взяла этот самокат», — сообщила пострадавшая.

У женщины разорваны связки на пальце, ссадины на разных частях тела. Ребенок не пострадал, но обидчица на него кричала и обзывала. Его мать хочет показать сына психологу, так как ему только недавно исполнилось шесть лет.

«Зачинщиком всего была она. Просто с ходу. Ничего не предвещало беды. Мы просто шли с ребенком домой, и она на него накинулась. Если бы он на нее наехал, но он ее вообще не трогал. То есть проходящая мимо бешеная крысиная женщина накинулась на моего ребенка», — рассказала она.

Ранее женщина, прогнавшая детей-аутистов с площадки в Петербурге, попыталась извиниться.