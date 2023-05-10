Происшествия 10 мая 2023, 19:45 Петербуржец переел БАДов с мухоморами и отравился Мужчина отравился БАДами с мухоморами для улучшения сна в Санкт-Петербурге РИА «Новости»

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Жителя Санкт-Петербурга привезли с отравлением в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе после употребления БАДов, содержащих мухомор. Об этом РИА «Новости» сообщили в медицинской организации.

Петербуржец поступил в больницу в тяжелом состоянии 9 мая. Медики выяснили, что он отравился БАДами, содержащими пантерный мухомор в сушеном виде.

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По словам пострадавшего, он заказал БАД через интернет для улучшения качества сна. В первую неделю препарат помогал уснуть, но в начале второй недели перестал действовать, поэтому мужчина решил увеличить дозировку.

Спустя неделю житель Петербурга снова повысил дозу пищевой добавки, после чего ему стало плохо. Тогда знакомая мужчины вызвала бригаду скорой помощи.

В НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе пациенту поставили диагноз «острое отравление мухоморами». Медики оперативно провели петербуржцу промывание желудка и детоксикационную терапию, сейчас он уже находится дома.

Ранее в больницу в Башкирии обратились 17 человек с признаками пищевого отравления. Выяснилось, что за день до этого все покупали шаурму в одном из городских киосков. Следователи завели уголовное дело.