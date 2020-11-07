Петербурженку заподозрили в жестоком убийстве своей новорожденной дочери

В Санкт-Петербурге женщину подозревают в жестоком убийстве собственной дочери. Девочке был всего один месяц. Преступление произошло еще в марте. Недавно 25-летнюю мать задержали и в отношении нее возбудили уголовное дело.

Безработная молодая мать избила новорожденную до смерти, сообщил сайт 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Труп девочки был найден 9 марта в квартире дома № 35 по Загребскому бульвару. Тогда признаков насильственной смерти на теле ребенка обнаружено не было.

Кода медицинские эксперты провели экспертизу, они обнаружили, что смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы с отеком головного мозга и тупой травмы груди. По данным сайта Пятого канала, подозреваемая не менее восьми раз ударила девочку по голове и три раза нанесла удары в грудь.

Несколько дней назад в Оренбуржской области две женщины стали жертвами своих сыновей. По подозрению в жестоком убийстве задержаны двое мужчин в возрасте 33 и 48 лет. Один сбросил свою мать с балкона, а другой избил металлическим прутом.