Два жителя Оренбургской области убили своих матерей

Мертвую 54-летнюю женщину, упавшую с балкона пятого этажа дома на улице Пушкина, обнаружили в ночь на 2 ноября. После осмотра места происшествия у следователей возникло предположение, что упасть вниз женщине «помогли». Что и подтвердилось впоследствии.

Удалось выяснить, что с балкона многоэтажки женщину столкнул ее 33-летний ранее судимый сын. Причиной убийства стала ссора.

4 ноября в квартире дома на улице Марии Корецкой обнаружили изуродованное тело 84-летней женщины. Правоохранителям понадобились сутки, чтобы задержать ее 48-летнего сына. По предварительным данным, накануне ночью он несколько раз ударил мать металлическим прутом, в результате чего наступила ее смерть. Как и в первом случае, убийца испугался ответственности и покинул жилье.

Следствием уже направлены ходатайства об аресте подозреваемых.