Петербурженку задержали после смерти ее восьмимесячной дочери

Полиция задержала мать восьмимесячной девочки, найденной мертвой в квартире в Санкт-Петербурге. По версии следствия, она уронила дочь на пол 25 декабря и не вызвала скорую, не придав этому значения, написала «Фонтанка.ру».

Женщину допросили и поместили под стражу на двое суток. Следственный комитет сообщил, что ребенок умер из-за черепно-мозговой травмы.

В квартиру на проспекте Энергетиков, где умерла девочка, приезжала прокуратура. Надзорное ведомство обнаружило в жилище беспорядок и сняло его на видео. Теперь прокуратуре предстоит не только проконтролировать расследование, но и оценить работу органов системы профилактики в сфере защиты прав несовершеннолетних.

Восьмимесячного ребенка нашел мертвым дедушка 16 января, он и вызвал полицию. Экспертиза показала смерть из-за черепно-мозговой травмы. Возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Следователи предположили, что младенца уронила на пол неработающая мать, которая после падения ребенка не стала вызывать скорую. Известно, что в отношении нее уже заводились административные дела о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Ее лишили родительских прав на двух старших детей. Органы опеки буквально не успели забрать у нее младшего ребенка, хотя вопрос об этом был поднят.